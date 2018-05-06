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    Фільм «Месники: Війна нескінченості» побив рекорд «Зоряних воєн»

    Останній фільм студії «Марвел» досяг позначки в 1 мільярд доларів зборів найшвидше серед фільмів усіх часів
    Фільм «Месники: Війна нескінченості» від студій Disney / Marvel найспритніше в історії досяг позначки в 1 млрд доларів зборів. Про це пише видання Deadline. Позначка в 1 млрд зборів була досягнута за 11 днів. Це сталося у суботу, 6 травня. Таким чином, стрічка перевершила рекорд фільму «Зоряні війни: пробудження сили» на 1
    • Сьогодні, 19:37
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    Останній фільм студії «Марвел» досяг позначки в 1 мільярд доларів зборів найшвидше серед фільмів усіх часів

    Фільм «Месники: Війна нескінченості» від студій Disney / Marvel найспритніше в історії досяг позначки в 1 млрд доларів зборів. Про це пише видання Deadline.

    Позначка в 1 млрд зборів була досягнута за 11 днів. Це сталося у суботу, 6 травня. Таким чином, стрічка перевершила рекорд фільму «Зоряні війни: пробудження сили» на 1 день. За даними видання, поточний прогноз передбачає, що за 11 днів прокату «Месники» зароблять 1,164 мільярда доларів сукупних зборів.

    Міжнародні збори фільму (без території США) досягли у суботу 713 мільйонів доларів.

    Фільм від Marvel вже став 15-м найкасовішим за всю історію прокату, тільки розпочавши прокат. Попереду у «Месників» ще старт у Китаї.

    На даний час стрічка Marvel посідає перше місце на кожному із 54 ринків закордоном.

    Нагадаємо, фільм «Месники: Війна нескінченності», що був знятий за коміксом «Марвел», встановив рекорд з передпродажів квитків у сервісі Fandango

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