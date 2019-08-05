  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Фінляндія і Туреччина проведуть спостережний політ над територією РФ

    • Розсилка
    Спільною місією керує Туреччина - Фінляндія і Туреччина проведуть спостережний політ над територією РФ
    Спільною місією керує Туреччина

    Операція проводитиметься в період з 5 по 9 серпня

    Фінляндія спільно з Туреччиною на цьому тижні проведе спостережний політ над територією Росії в рамках Договору з відкритого неба.

    Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

    Операція проводитиметься в період з 5 по 9 серпня. Спільною місією керує Туреччина.

    Договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році і став одним із заходів по зміцненню довіри в Європі після холодної війни. Він діє з 2002 року і дозволяє країнам-учасницям відкрито збирати інформацію про Збройні сили і заходи один одного. У договір входять більшість країн НАТО, Росія, Білорусь, Україна, Грузія, Боснія і Герцеговина і нейтральні Швеція і Фінляндія.

    Фінляндія приєдналася до Договору з відкритого неба в 2003 році.

    До слова, 3 липня, літак радіоелектронної розвідки США провів розвідувальний політ вздовж чорноморського узбережжя Росії.

    Читайте також
    Туреччина Росія політ Фінляндія літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ