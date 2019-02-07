Франція вперше з часів Другої світової відкликає посла з Італії



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У Парижі назвали поведінку Італії найгіршою з часів Другої світової війни, коли Беніто Муссоліні оголосив війну Франції

Макрону набридли «системні, безпідставні» атаки італійських політичних лідерів проти Франції

Міністерство закордонних справ Франції вирішило відкликати для консультацій свого посла в Італії через безпрецедентну ситуацію, яка склалася у відносинах двох країн.

Про це інформує Reuters.

«Уряд французького президента Еммануеля Макрона відкликав свого посла у Римі в четвер безпрецедентно з часів Другої світової війни, заявивши, що йому набридли «системні, безпідставні» атаки італійських політичних лідерів проти Франції», - йдеться у повідомленні.

Дипломатичні джерела повідомили, що Париж вирішив діяти після словесних нападів з боку італійських міністрів, очолюваних заступником голови уряду Луїджі ді Майо, керівником партії «Руху 5-зірок».

«Франція протягом кількох місяців була об'єктом неодноразових, безпідставних нападів та скандальних заяв», - заявили у МЗС Франції.

«Існування розбіжностей - це одне, але маніпулювання відносинами задля виборчих дивідендів - це інше», - додали у міністерстві, назвавши поведінку Італії найгіршою з часів Другої світової війни, коли Беніто Муссоліні оголосив війну Франції у 1940 році.

Хоча Франція вперше відкликає свого посла з Італії з 1945 року, це явище не є безпрецедентним серед членів ЄС. У 2016 році Греція відкликала свого посла з Австрії, а у 2017 році Угорщина відкликала свого посланника до Нідерландів.

Джерело: Укрінформ