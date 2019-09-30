Франція вважає, що Рада Європи має робити більше для розслідування катастрофи МН17



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Рада Європи сприятиме притягненню до відповідальності причетних до збиття пасажирського літака рейсу МН17

Державний секретар з європейських справ міністерства Європи і закордонних справ Франції Амелі Моншален заявила, що Рада Європи сприятиме притягненню до відповідальності причетних до збиття пасажирського літака рейсу МН17.

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання делегатів ПАРЄ 30 вересня у Страсбурзі.

«Ми, як Комітет міністрів (статутний орган РЄ – ред.) бажаємо зустрітися із родичами жертв, які прибудуть сюди. Ми також прагнемо розглянути заходи відносно того, як Комітет міністрів може зробити більше для просування незалежного міжнародного розслідування», - заявила представник МЗС Франції, яка нині головує у Комітеті міністрів Ради Європи.

Вона наголосила, що Рада Європи готова співпрацювати у цьому питанні з урядом Нідерландів, де триває міжнародне розслідування трагедії МН17.

До слова, в ООН сподіваються, що всі держави-члени будуть співпрацювати щодо розслідування трагедії збитого над Донбасом влітку 2014-го року літака Малазійських авіаліній рейсу MH17.

Джерело: Укрінформ