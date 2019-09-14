ООН закликала країни до співпраці в розслідуванні трагедії MH17



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха було видано Росії в рамках обміну з Україною. Тепер він виїхав із Росії

Раніше у ПАРЄ заявили, що Росія має забезпечити доступ слідчих у справі знищення рейсу МН17 до Володимира Цемаха

В ООН сподіваються, що всі держави-члени будуть співпрацювати щодо розслідування трагедії збитого над Донбасом влітку 2014-го року літака Малазійських авіаліній рейсу MH17.

Про це на брифінгу в ООН розповів речник генсека Стефан Дюжаррік.

«Я знаю, що нині триває ряд розслідувань щодо трагедії MH17 і ми сподіваємося на співпрацю із ними всіх держав-членів», — відповів Дюжаррік на питання щодо того, чи відповідає ультиматум Росії передати у рамках обміну ключового свідка (а нині вже підозрюваного) у збитті МН17 Володимира Цемаха її зобов’язанню співпрацювати зі слідством.

Водночас на уточнювальне питання, як вимога видати Цемаха відповідає зобов’язанням Росії у рамках резолюції Радбезу ООН від 21 серпня 2014 року з вимогою повного рослідування та притягнення винних у знищенні MH17 до відповідальності, речник генсека відповів, що «не буде інтерпретувати зміст резолюцій».

Як відомо, депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі повідомила, що Нідерланди перекваліфікували Цемаха, який раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 на Донбасі, в підозрювані.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.

Джерело: Укрінформ