«Геї прийдуть». Як росіян женуть голосувати за Путіна

Росіян лякають геями, аби ті йшли на вибори (обирати Путіна)

У російських соцмережах 16-17 лютого поширилося вірусне відео, де закликають йти на вибори. Герой ролика спочатку лається з дружиною, яка хоче йти на вибори, забороняє їй ставити будильник і висміює її бажання брати участь в житті країни. Сам він не вірить в те, що у виборах є якийсь сенс через передбачуваність результатів, але потім змінює точку



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Росіян лякають геями, аби ті йшли на вибори (обирати Путіна)

У російських соцмережах 16-17 лютого поширилося вірусне відео, де закликають йти на вибори. Герой ролика спочатку лається з дружиною, яка хоче йти на вибори, забороняє їй ставити будильник і висміює її бажання брати участь в житті країни. Сам він не вірить в те, що у виборах є якийсь сенс через передбачуваність результатів, але потім змінює точку зору, побачивши уві сні неприємні наслідки неявки.

Зокрема, герой виявляє у себе на кухні молодого гея, якого за сюжетом кліпу через новий закон залишили у нього вдома «на перетримування» після розставання з партнером. Син в піонерському галстуку просить у головного героя чотири мільйони рублів на охорону школи. Крім того, героя, незважаючи на вік, намагаються призвати до армії: повістку йому приносять кілька військових, в тому числі темношкірий, що має уособлювати негативні зміни.

Головну роль в ролику зіграв актор Сергій Бурунов.

Відео викликало безліч позитивних відгуків, але інші користувачі соцмереж побачили в ньому прояви гомофобії, расизму і сексизму.

Знайти авторів ролика не вдалося. У самому ролику ніяких вихідних даних немає. У фейсбуці, «ВКонтакте» і на Ютьюб відео під різними назвами було завантажено в десятки акаунтів. Деякі з копій набрали тисячі переглядів, а деякі не подивився практично ніхто. Ряд акаунтів на Ютьюб, в яких з'явилося відео, був створений кілька днів тому.

У Facebook одним з перших відео завантажив радник ватажка бойовиків «ДНР» Олександр Казаков, його копія зібрала майже півтора мільйона переглядів і понад 60 тисяч перепис.

Джерело: Медуза