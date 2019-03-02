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    У світі

    Глава МЗС Німеччини привітав з днем народження Михайла Горбачова

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    Глава МЗС Німеччини привітав з днем народження Михайла Горбачова

    Хайко Мас нагадав про заслуги екс-президента СРСР в закінченні холодної війни і возз'єднання Німеччини

    Міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас привітав з 88-річчям останнього генерального секретаря ЦК КПРС і єдиного президента СРСР Михайла Горбачова.

    «Він - батько гласності та перебудови, він поклав кінець холодній війні і вніс значний вклад в возз'єднання Німеччини», - написав він у суботу, 2 березня, на своїй сторінці в Twitter.

    Одночасно Мас назвав лауреата Нобелівської премії миру «видатним державним діячем, який і сьогодні виступає за мир».

    У Німеччині високо цінуються заслуги Михайла Горбачова по возз'єднанню Німеччини, а також демократизації Радянського Союзу.

    Джерело: Deutsche Welle

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