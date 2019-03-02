Глава МЗС Німеччини привітав з днем народження Михайла Горбачова



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Хайко Мас нагадав про заслуги екс-президента СРСР в закінченні холодної війни і возз'єднання Німеччини

Міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас привітав з 88-річчям останнього генерального секретаря ЦК КПРС і єдиного президента СРСР Михайла Горбачова.

«Він - батько гласності та перебудови, він поклав кінець холодній війні і вніс значний вклад в возз'єднання Німеччини», - написав він у суботу, 2 березня, на своїй сторінці в Twitter.

Одночасно Мас назвав лауреата Нобелівської премії миру «видатним державним діячем, який і сьогодні виступає за мир».

Er ist der Vater von Glasnost und Perestroika, er beendete den Kalten Krieg und trug maßgeblich zur Wiedervereinigung bei. Michail Gorbatschow ist ein herausragender Staatsmann, der heute noch seine Stimme für den Frieden erhebt. Meine herzlichen Glückwünsche zum 88. Geburtstag! pic.twitter.com/AcAizGTZtX — Heiko Maas (@HeikoMaas) March 2, 2019

У Німеччині високо цінуються заслуги Михайла Горбачова по возз'єднанню Німеччини, а також демократизації Радянського Союзу.

Джерело: Deutsche Welle