Глава Пентагону наголосив на деструктивності військових дій Анкари в Сирії

«Військова операція Анкари може погіршити гуманітарну кризу в цьому регіоні та інших частинах Сирії»

Міністр оборони США Джим Меттіс заявив, що військові дії Туреччини проти курдського анклаву на північному заході Сирії відволікають від міжнародних зусиль, спрямованих на знищення терористичного угруповання «Ісламська держава». Про це повідомляє The Associated Press. Глава Пентагону також попередив, що військова операція



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Фото з відкритих джерел Армія Туреччини

«Військова операція Анкари може погіршити гуманітарну кризу в цьому регіоні та інших частинах Сирії»

Міністр оборони США Джим Меттіс заявив, що військові дії Туреччини проти курдського анклаву на північному заході Сирії відволікають від міжнародних зусиль, спрямованих на знищення терористичного угруповання «Ісламська держава». Про це повідомляє The Associated Press.

Глава Пентагону також попередив, що військова операція Анкари може погіршити гуманітарну кризу в цьому регіоні та інших частинах Сирії.

За його словами, США розуміє проблеми безпеки Туреччини, яка бореться з активним повстанським рухом курдів всередині її кордонів.

Однак, він заявив, що бойовики ІДІЛ можуть скористатися відновленням насильства в сирійському регіоні Афрін.

Нагадаємо, 20 січня Туреччина розпочала операцію «Оливкова гілка» на півночі Сирії, а 21 січня турецькі війська почали наземний наступ.