Туреччина розпочала наземну операцію проти сирійських курдів (відео)

Операція проти курдів проводиться турецькою армією із залученням авіації

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в суботу, 20 січня, турецька армія почала наземний наступ на курдські «Загони народної самооборони» (YPG) на півночі Сирії. «В Афріні розпочалася наземна операція. Далі буде Манбідж», - цитує його слова агенція dpa, пише Deutsche Welle. Як повідомляє «Анадолу»,



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Фото: aa.com.tr Удар армії Туреччини по курдам

Операція проти курдів проводиться турецькою армією із залученням авіації

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в суботу, 20 січня, турецька армія почала наземний наступ на курдські «Загони народної самооборони» (YPG) на півночі Сирії.

«В Афріні розпочалася наземна операція. Далі буде Манбідж», - цитує його слова агенція dpa, пише Deutsche Welle.

Як повідомляє «Анадолу», у денні години суботи в небі над прикордонною з Сирією турецькою провінцією Хатай, в районах Рейханли і Искендерун, стали видні літаки Військово-повітряних сил Туреччини. Незабаром після перетину авіацією кордону з Сирією, з Афрін стали доноситись звуки розриву снарядів.

Нагадаємо, що армія Туреччини 19 січня розпочала обстріли курдських загонів, яких країна вважає терористичними. Курди закликають США вплинути на Анкару. Дамаск, в свою чергу, попередив, що сирійська армія збиватиме будь-які турецькі літаки, які опиняться в сирійському повітряному просторі.

14 січня стало відомо про те, що міжнародна коаліція під проводом Сполучених Штатів Америки розпочала тренування близько 30 тисяч бійців «Демократичних сил Сирії» (SDF), до складу яких входять загони YPG, які мають охороняти державний кордон Сирії. Туреччина висловила своє обурення. В Пентагоні повідомили, що допомога у навчанні бійців спрямована на захист місцевого населення.

Офіційна Анкара вважає курдські сили терористами через сепаратистські настрої «Робітничої партії Курдинстану», яка бореться за курдську державу або автономний регіон, нерідко терористичними методами.

Нагадаємо, турецька армія в суботу, 20 січня, продовжила обстрілювати курдські «Загони народної самооборони» (YPG) на півночі Сирії.