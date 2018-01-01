Головний радник китайського лідера з’їздить у США

Пекін не залишає спроб відновити всесторонній економічний діалог із Вашингтоном

Лю Хе, який є радником лідера КНР із економічних питань на цьому тижні здійснить візит до США. Про це заявив речник МЗС КНР Лу Канг під час свого щоденного брифінгу, передає агентство Reuters. Як повідомляється, візит триватиме із 27 лютого по 3 березня 2018 року. Раніше видання The South China Morning Post, повідомляючи по майбутній візит Лю Хе



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Лю Хе

Пекін не залишає спроб відновити всесторонній економічний діалог із Вашингтоном

Лю Хе, який є радником лідера КНР із економічних питань на цьому тижні здійснить візит до США. Про це заявив речник МЗС КНР Лу Канг під час свого щоденного брифінгу, передає агентство Reuters.

Як повідомляється, візит триватиме із 27 лютого по 3 березня 2018 року.

Раніше видання The South China Morning Post, повідомляючи по майбутній візит Лю Хе до США, писало про те, що метою його візиту буде перш за все зменшення напруження у питаннях двосторонньої торгівлі. Китайську сторону перш за все цікавить отримання чіткого розуміння чого власне хочуть США від Пекіну в питаннях торгівлі.

Крім того, китайська сторона не полишає надії відновити всесторонній економічний діалог із Вашингтоном, який був фактично припинений за ініціативи американської сторони після перших невдалих переговорів в липні 2017 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Пентагону Джеймс Меттіс має намір навесні 2018 року відвідати КНР із першим офіційним візитом. За даними американського оборонного відомства, перш за все ціллю візиту буде забезпечення іще більшої співпраці із боку Пекіна для вирішення суперечностей навколо ядерної і ракетної програми КНДР.