Міністр оборони США навесні відвідає КНР

Візит міністра оборони США буде першим за чотири останніх роки

Очільник Пентагону Джеймс Меттіс має намір навесні 2018 року відвідати КНР із першим офіційним візитом. За даними американського оборонного відомства, перш за все ціллю візиту буде забезпечення іще більшої співпраці із боку Пекіна для вирішення суперечностей навколо ядерної і ракетної програми КНДР. Про це повідомляє гонконгське видання The South



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Очільник Пентагону Джеймс Меттіс

Візит міністра оборони США буде першим за чотири останніх роки

Очільник Пентагону Джеймс Меттіс має намір навесні 2018 року відвідати КНР із першим офіційним візитом. За даними американського оборонного відомства, перш за все ціллю візиту буде забезпечення іще більшої співпраці із боку Пекіна для вирішення суперечностей навколо ядерної і ракетної програми КНДР. Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post.

Даний візит міністра оборони США буде першим за чотири останніх роки. Сторони під час переговорів в Пекіні також обговорять розширення співпраці і контрактів між воєнними відомствами КНР і США. Не виключеним є проведення переговорів Джемса Меттіса із очільником КНР Си Цзиньпіном.

Від міністра оборони США очікують, що під час розмови із главою китайської держави він підніме питання щодо територіальних претензій КНР у Східно-Китайському і Південно-Китайському морях. Також очікується, що керівник Пентагону пояснить китайському керівництву основи політики США щодо КНР під час адміністрації Дональда Трампа на фоні того, що в новій американській стратегії національної безпеки китайська сторона називається «стратегічним супротивником» і «ревізіоністом».