Google інвестує мільярд доларів у будівництво доступного житла в районі затоки Сан-Франциско



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Google також створить фонд у розмірі $250 мільйонів для стимулювання забудовників будувати не менше п’яти тисяч будинків

Google передасть свої землі вартістю 750 мільйонів доларів, призначені для офісних будівель, під будівництво 15 тисяч будинків

Google інвестує мільярд доларів у будівництво доступного житла в районі Сан-Франциско. Компанія пообіцяла це зробити як найбільший роботодавець регіону.

Про це повідомив гендиректор Google Сундар Пічаї.

Компанія назвала гострим і складним питання доступності житла в регіоні для людей з середнім та низьким рівнем доходу. Для вирішення цієї проблеми Google передасть свої землі вартістю 750 мільйонів доларів, призначені для офісних будівель, під будівництво не менше 15 тисяч будинків. Компанія уточнила, що майбутнє житло буде доступне для сімей із різним рівнем достатку.

Google також створить фонд у розмірі $250 мільйонів для стимулювання забудовників будувати не менше п’яти тисяч будинків. Ще 50 мільйонів доларів у вигляді грантів зможуть отримати некомерційні організації, які займаються безхатченками та переселенцями.