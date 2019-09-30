Греція планує депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
Табір «Морія» перетворився на невелике місто з населенням не менше 12 тис. осіб, що в чотири рази перевищує її можливості
Греція планує депортувати 10 тисяч мігрантів після смертельної пожежі і зіткнень в найбільшому таборі мігрантів на острові Лесбос.
Про це повідомляє видання Ekathimerini.
Зазначається, що пожежа, причина якої залишається невідомою, швидко переросла у сутички між прохачами притулку та поліцією. Постраждали більше десятка людей.
«Ми дійсно переживаємо національну кризу», - йдеться у повідомленні.
Табір «Морія» перетворився на невелике місто з населенням не менше 12 тис. осіб, що в чотири рази перевищує її можливості.
Нагадаємо, у Греції на острові Лесбос сталась пожежа у таборі мігрантів під час протесту: загинули жінка з дитиною.