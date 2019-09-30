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    У світі

    Греція планує депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі

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    У Греції на острові Лесбос сталась пожежа у таборі мігрантів під час протесту - Греція планує депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
    У Греції на острові Лесбос сталась пожежа у таборі мігрантів під час протесту

    Табір «Морія» перетворився на невелике місто з населенням не менше 12 тис. осіб, що в чотири рази перевищує її можливості

    Греція планує депортувати 10 тисяч мігрантів після смертельної пожежі і зіткнень в найбільшому таборі мігрантів на острові Лесбос.

    Про це повідомляє видання Ekathimerini.

    Зазначається, що пожежа, причина якої залишається невідомою, швидко переросла у сутички між прохачами притулку та поліцією. Постраждали більше десятка людей.

    «Ми дійсно переживаємо національну кризу», - йдеться у повідомленні.

    Табір «Морія» перетворився на невелике місто з населенням не менше 12 тис. осіб, що в чотири рази перевищує її можливості.

    Нагадаємо, у Греції на острові Лесбос сталась пожежа у таборі мігрантів під час протесту: загинули жінка з дитиною.

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