Греція планує депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі



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У Греції на острові Лесбос сталась пожежа у таборі мігрантів під час протесту

Табір «Морія» перетворився на невелике місто з населенням не менше 12 тис. осіб, що в чотири рази перевищує її можливості

Греція планує депортувати 10 тисяч мігрантів після смертельної пожежі і зіткнень в найбільшому таборі мігрантів на острові Лесбос.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Зазначається, що пожежа, причина якої залишається невідомою, швидко переросла у сутички між прохачами притулку та поліцією. Постраждали більше десятка людей.

«Ми дійсно переживаємо національну кризу», - йдеться у повідомленні.

Табір «Морія» перетворився на невелике місто з населенням не менше 12 тис. осіб, що в чотири рази перевищує її можливості.

Нагадаємо, у Греції на острові Лесбос сталась пожежа у таборі мігрантів під час протесту: загинули жінка з дитиною.