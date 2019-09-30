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    Жінка з дитиною загинули внаслідок пожежі у таборі мігрантів у Греції

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    Жінка з дитиною загинули внаслідок пожежі у таборі мігрантів у Греції

    Наразі табір «Морія» абсолютно переповнений, адже у ньому можуть перебувати 3 тис. людей, у той час як зараз – 12 тис.

    У Греції на острові Лесбос сталась пожежа у таборі мігрантів під час протесту – його підпалили самі протестувальники. Про це повідомляє посиланням на Ekathimerini.

    «Протестуючі мігранти влаштували пожежу всередині та ззовні табору «Морія» на острові Лесбос, вимагаючи, щоб їх перевезли на материк», - йдеться у повідомленні.

    На місце протесту приїхала поліція та пожежники, проте не обійшлось без жертв.

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    Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців повідомило на своїй сторінці у Twitter, що у наслідок пожежі загинули жінка та дитина.

    Зазначається, що на сьогоднішній день табір «Морія» абсолютно переповнений, адже у ньому можуть перебувати 3 тис. людей, у той час як зараз – 12 тис.

    Потік мігрантів, які прибувають до Греції, останнім часом значно збільшився, хоча ще не дійшов до історично високого рівня 2015 року, коли в країну в'їхало понад 800 тисяч осіб.

    Нагадаємо, у Греції евакуювали 538 пасажирів через пожежу на борту парома.

    Джерело: УНН

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