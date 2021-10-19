Гумові чоботи знову стануть трендом

Восени 2021 року попит на гумові чоботи виріс на 130 відсотків

Експерти пророкують взуття з гуми популярність в новому сезоні. Відповідний матеріал публікує The Guardian.

За словами керівника відділу жіночого одягу лондонського бренду Matches Fashion Кессі Смарт (Cassie Smart), восени 2021 року попит на гумові чоботи компанії виріс на 130 відсотків.

«Покупці знову почали проводити більше часу на відкритому повітрі і в зв'язку з цим стали інвестувати не тільки в стильний але і в багатофункціональний одяг», – пояснила вона.

Крім того, на прийдешню тенденцію звернули увагу люксові бренди і також почали поповнювати асортимент взуттям з гуми. Так, французький дім моди Balenciaga в колаборації з американською компанією Crocs створили трендові чоботи Crociaga вартістю 495 фунтів стерлінгів. Крім цього, гумове взуття з'явилася у таких брендів, як Bottega Veneta, Ganni і Jimmy Choo.

Автор книги «Психологія моди» Керолін Мейр (Carolyn Mair) підкреслила, що в сучасному світі гумові чоботи вітаються не тільки як атрибут для виїзду на природу, а й як предмет вечірнього гардеробу, який можна поєднувати з блискучими сукнями.

«Психологічно гумові чоботи дозволяють нам відчувати свободу і робити те, що нам подобається. Вони нагадують нам про безтурботне дитинство, коли ми могли собі дозволити стрибати по калюжах», - поділилася експерт.

У жовтні 2020 року популярні моделі і блогерша стали масово носити гумові чоботи, які в мережі прозвали рибальськими, і запустили новий модний тренд. Найчастіше описаний предмет одягу поєднують з діловими костюмами, сукнями, спідницями і светрами. У той же час деякі користувачок люблять носити черевики з подовженими сорочками і оверсайз-піджаками.