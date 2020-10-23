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    У світі

    Хакер зламав акаунт Трампа у Twitter

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    Хакер зламав акаунт Трампа у Twitter - Хакер зламав акаунт Трампа у Twitter
    Хакер зламав акаунт Трампа у Twitter

    Хакер стверджує, що пароль від профілю Трампа був таким — «maga2020!»

    Нідерландський спеціаліст з кібербезпеки Віктор Геверс заявив про злам акаунту у Twitter президента США Дональда Трампа. Каже, вгадав пароль з 5 спроб.

    Про це Геверс розповів виданню de Volkskrant.

    Хакер стверджує, що пароль від профілю Трампа був таким — «maga2020!», що є скороченням передвиборчої фрази нинішнього президента «Make America Great Again!».

    Крім цього, за словами Геверса, в акаунту Трампа навіть не було двофакторної аутентифікації (тобто коли для входу у профіль потрібно щонайменше два докази, а не просто один пароль).

    Кіберспеціаліст не став нічого писати в акаунті президента США, лише зробив скріншоти, аби довести, що він справді отримав до нього доступ. Один з них, зокрема, опублікувало видання TechCrunch.

    США Twitter хакер
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