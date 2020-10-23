Хакер зламав акаунт Трампа у Twitter

Про це Геверс розповів виданню de Volkskrant.

стверджує, що пароль від профілю Трампа був таким — «maga2020!», що є скороченням передвиборчої фрази нинішнього президента «Make America Great Again!».

Крім цього, за словами Геверса, в акаунту Трампа навіть не було двофакторної аутентифікації (тобто коли для входу у профіль потрібно щонайменше два докази, а не просто один пароль).

Кіберспеціаліст не став нічого писати в акаунті президента США, лише зробив скріншоти, аби довести, що він справді отримав до нього доступ. Один з них, зокрема, опублікувало видання TechCrunch.