Хілларі Клінтон на церемонії «Греммі 2018» продекламувала уривок з книги про Трампа

В ООН вже розкритикували «псування музики політичним сміттям»

На церемонії «Греммі 2018» показали відео, на якому екс-держсекретар США Хілларі Клінтон читає уривок з книги Майкла Волффа «Вогонь і лють: всередині адміністрації Дональда Трампа». На записі ведучий церемонії Джеймс Корден «прослуховує» відомих людей, які зачитують уривки з книги Волффа, у якій він критикує



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Фото: скріншот Хілларі Клінтон з книгою «Вогонь і лють: всередині адміністрації Дональда Трампа» в руках

В ООН вже розкритикували «псування музики політичним сміттям»

На церемонії «Греммі 2018» показали відео, на якому екс-держсекретар США Хілларі Клінтон читає уривок з книги Майкла Волффа «Вогонь і лють: всередині адміністрації Дональда Трампа».

На записі ведучий церемонії Джеймс Корден «прослуховує» відомих людей, які зачитують уривки з книги Волффа, у якій він критикує чинного очільника США.

Наприкінці ролика з'являється Клінтон — вона читає уривок, в якому йдеться про страх Трампа бути отруєним. Згідно з книгою Воллфа, через цю фобію президент США вважає за краще їсти їжу з Макдональдса.

У свою чергу, постпред США в ООН Ніккі Гейлі розкритикувала організаторів «Греммі» за показ відеоролика.

«Я завжди любила Греммі, але те, що артисти зачитали уривки з книги «Вогонь і лють», просто вбило церемонію. Не псуйте музику сміттям. Деякі з нас люблять її без політики», — написала Гейлі у Twitter.

Раніше повідомлялося, що у Лос-Анджелесі відбулася 60-та церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії «Греммі».