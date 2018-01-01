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    Хілларі Клінтон на церемонії «Греммі 2018» продекламувала уривок з книги про Трампа

    В ООН вже розкритикували «псування музики політичним сміттям»
    На церемонії «Греммі 2018» показали відео, на якому екс-держсекретар США Хілларі Клінтон читає уривок з книги Майкла Волффа «Вогонь і лють: всередині адміністрації Дональда Трампа». На записі ведучий церемонії Джеймс Корден «прослуховує» відомих людей, які зачитують уривки з книги Волффа, у якій він критикує
    • Сьогодні, 15:15
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    Хілларі Клінтон з книгою&nbsp;&laquo;Вогонь і лють: всередині адміністрації Дональда Трампа&raquo; в руках
    Фото: скріншот
    Хілларі Клінтон з книгою «Вогонь і лють: всередині адміністрації Дональда Трампа» в руках

    В ООН вже розкритикували «псування музики політичним сміттям»

    На церемонії «Греммі 2018» показали відео, на якому екс-держсекретар США Хілларі Клінтон читає уривок з книги Майкла Волффа «Вогонь і лють: всередині адміністрації Дональда Трампа».

    На записі ведучий церемонії Джеймс Корден «прослуховує» відомих людей, які зачитують уривки з книги Волффа, у якій він критикує чинного очільника США.

    Наприкінці ролика з'являється Клінтон — вона читає уривок, в якому йдеться про страх Трампа бути отруєним. Згідно з книгою Воллфа, через цю фобію президент США вважає за краще їсти їжу з Макдональдса.

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    У свою чергу, постпред США в ООН Ніккі Гейлі розкритикувала організаторів «Греммі» за показ відеоролика.

    «Я завжди любила Греммі, але те, що артисти зачитали уривки з книги «Вогонь і лють», просто вбило церемонію. Не псуйте музику сміттям. Деякі з нас люблять її без політики», — написала Гейлі у Twitter.

    Раніше повідомлялося, що у Лос-Анджелесі відбулася 60-та церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії «Греммі».

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