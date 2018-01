Стали відомі переможці музичної премії «Греммі»

Нагороди зокрема отримали Depeche Mode, покійна Керрі Фішер, Ренді Ньюман за пісню Putin, Шакіра та The Rolling Stones

У Лос-Анджелесі відбулася 60-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії «Греммі». Так, «альбомом року» був названий 24K Magic Bruno Mars. Звання «Запис року» здобув все той же Bruno Mars за 24K Magic. Цей альбом здобув ще одну «Греммі» – за найкраще спродюсований альбомом. Він же



Статуетки «Греммі»

У Лос-Анджелесі відбулася 60-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії «Греммі».

Так, «альбомом року» був названий 24K Magic Bruno Mars. Звання «Запис року» здобув все той же Bruno Mars за 24K Magic. Цей альбом здобув ще одну «Греммі» – за найкраще спродюсований альбомом. Він же отримав нагороду і в номінації Best R&B Album.

У номінації «Пісня року» перемогла That's What I Like Bruno Mars. Окрім того, пісня співака отримала нагороди у категорії Best R&B Song та Best R&B Performance.

Найкращою новою виконавицею стала Алессія Кара.

Найкраще поп-виконання – Shape Of You Ед Ширан. Він же отримав і «Греммі» за найкращий сольний поп-альбом ÷ (Divide).

Окрім того, найкращим рок-альбомом визнали A Deeper Understanding групи The War On Drugs.

The Rolling Stones отримали «Греммі» за альбом Blue & Lonesome у категорії Best Traditional Blues Album.

The National за альбом Sleep Well Beast здобули перемогу у номінації Best Alternative Music Album.

Шакіра за альбом El Dorado отримала «Греммі» у номінації Best Latin Pop Album.

У номінації Best Urban Contemporary Album переміг виконавець The Weeknd з альбомом Starboy.

Найкращою рок-піснею стала Run від Foo Fighters.

Група Mastodon за виконання пісні Sultan’s Curse отримала нагороду у номінації Best Metal Performance. За рок-перформенс нагороду здобув Leonard Cohen і його пісня You Want It Darker.

Kraftwerk отримали премію «Греммі» за найкращий dance/electronic альбом 3-D The Catalogue.

Відео на пісню Kendrick Lamar Humble було визнано найкращим відеокліпом. Ця пісня отримала нагороди у номінації Best Rap Song та Best Rap Performance. А його пісня Loyalty у виконанні спільно з Ріаною отримала «Греммі» у номінації Best Rap/Sung Performance. До слова, він же взяв нагороду за найкращий реп альбом DAMN.

Ренді Ньюман за пісню Putin отримав нагороду за найкраще аранжування.

Depeche Mode отримали «Греммі» за найкращий ремікс пісні You Move (Latroit Remix)

Portugal. The Man за виконання Feel It Still отримав нагороду у номінації Best Pop Duo/Group Performance.

Автори фільму «Ла-ла-ленд» отримали дві премії «Греммі» – за найкращий звуковий супровід та найкраще компіляцію саундтреку до відео.

Нагороду отримала і акторка Керрі Фішер, яка померла у 2017 році. Їй присудили «Греммі» за книжку The Princess Diarist.

Перемогу за найкращий музичний фільм отримав The Defiant Ones.

Група Ladysmith Black Mambazo за альбом Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration була визнана переможницею у номінації Best World Music Album.

Раніше повідомлялося, що оперного співака Хворостовського посмертно номінували на «Греммі».

Джерело: 24 канал