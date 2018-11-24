Ходорковський зібрав у Празі конференцію про Росію без Путіна



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На конференції виступив засновник «Відкритої Росії» Михайло Ходорковський

На конференції учасники намагалися уявити сценарій можливого майбутнього Росії

У Празі проходить міжнародна експертна конференція «Росія замість Путіна», організована з ініціативи Михайла Ходорковського, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

«Мета конференції - розробити сценарій можливого майбутнього Росії без опори на нинішню владу, виробити формати, ідеї і підходи», - йдеться в повідомленні організаторів.

У форумі беруть участь громадські діячі, політологи, економісти, юристи, публіцисти, які живуть як в Росії, так і за кордоном.

Організовано кілька панельних дискусій - «політика», «економіка», «право», «правозахист», «медіа» та інші. Серед модераторів - публіцисти Кирило Рогов, Володимир Пастухов та Борис Грозовский, юрист Олена Лук'янова, журналісти Данила Гальперович і Тетяна Фельгенгауер.

На конференції виступив засновник «Відкритої Росії» Михайло Ходорковський. Серед обговорюваних питань, - «Чи є ідеологія у путінської Росії?», «Як підготувати російське суспільство до життя після Путіна?».

Повідомляється, що конференція завершиться 25 листопада.

Нагадаємо, 16 жовтня 2014 року, відповідаючи на питання, чи повернув би він окупований Крим Україні, Ходорковський відповів, що ні. Він зазначив, що проблема окупованого Криму на десятиріччя, але в головному вони з Україною союзники.

30 жовтня 2014 року під час конференції у французькому Інституті політичних наук Sciences-Po Ходорковський заявив, що повернути Крим Україні зможе лише «черговий диктатор». При демократичній системі, яку він хотів би бачити в Росії, окупований Крим повернути не вдасться.

14 квітня 2015 року Ходорковський у жартівливій формі назвав Крим українським.