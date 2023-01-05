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Головний кінорежисер-путініст потрапив у лікарню в тяжкому стані

Альона Боженко
glavcom.ua
Головний кінорежисер-путініст потрапив у лікарню в тяжкому стані
Друг Путіна режисер Міхалков потрапив у лікарню
фото із відкритих джерел

У пропагандиста лікарі, ймовірно, діагностували ковідну пневмонію

Російського режисера Микиту Міхалкова госпіталізовано до однієї зі столичних лікарень з підозрою на коронавірус. Про це повідомили російські ЗМІ.

Низка російських ЗМІ 5 січня повідомила, що Міхалков перебуває у важкому стані у лікарні.

Спочатку 77-річного режисера нібито госпіталізували в МКЛ № 67. Однак потім медики ухвалили рішення перевезти його в ковідну лікарню за допомогою реанімаційної бригади. У пропагандиста, ймовірно, діагностували ковідну пневмонію.

Дружина Міхалкова підтвердила інформацію про його стан виданню Readovka. Вона наголосила, що діагноз режисера ще не відомий.

Своєю чергою, прессекретар Міхалкова зазначив, що повідомлення про його госпіталізацію з ковідною пневмонією у важкому стані є неправдивими. Мовляв, у пропагандиста – звичайний грип.

Відомо, що Міхалков хворіє ще від початку грудня.

Микита Міхалков – режисер, актор, сценарист. У 1995 році він отримав «Оскара» за картину «Втомлені сонцем» (фільм отримав також Гран-прі Канського кінофестивалю), стрічка «Урга – територія кохання» принесла йому «Золотого лева» та ще одну номінацію на «Оскара». Також номінацію на «Оскара» здобула його картина «12». З 1998 року Михалков очолює Союз кінематографістів Росії.

Міхалков активно підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а саму Україну неодноразово називав «фашистською державою». Він також заявляв про те, що українську мову потрібно знищити, бо це нібито поширює «русофобію».

Теги: діагноз прессекретар коронавірус актор

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