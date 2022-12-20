Головна Світ Політика
search button user button menu button

У кремлівського пропагандиста Міхалкова забирають помістя в Італії

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У кремлівського пропагандиста Міхалкова забирають помістя в Італії
Міхалков відкрито підтримує війну РФ проти України
Фото з відкритих джерел

Зі слів адвоката, шансів повернути власність немає

Опинившись у дев'ятому пакеті санкцій ЄС, режисер-прапагандист, голова Спілки кінематографістів РФ Микита Міхалков позбувся власності в Італії, повідомляють ТГ-канали.

«У Бесогона (назва YouTube-каналу пропагандиста – Главком) відбирають його улюблену віллу в Італії. Резиденція розташована у Тоскані. Окрім будинку, режисеру належить понад 12 га землі, на якій ростуть найкрасивіші виноградники», – йдеться у повідомленні.

У помісті є також виноробня «Tenuta Dodici», у маєтку Міхалкова водять екскурсії, під час яких можна продегустувати вино.

Опинившись у дев'ятому пакеті санкцій ЄС, Міхалков втратив свою улюблену іграшку.

За словами адвоката, Міхалкову навіть не варто намагатися щось змінити – шансів повернути маєток немає.

Нагадаємо, 16 грудня, Європейський союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.  Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.

У санкційний список потрапили 168 російських компаній, пов'язаних з військово-промисловим комплексом. Загальна кількість організацій, щодо яких наразі накладено санкції – 410.

До слова, міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про введення санкцій проти десятків фінансових установ Росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його організацій, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ. 

Читайте також: Ігри в ембарго. Росія зароблятиме на нафті попри санкції
Теги: пропаганда терроризм росія агресія Європа Італія Никита Михалков санкції війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Кремль запевняв США, що війна в Україні не стане проблемою для РФ – розслідування
Кремль запевняв США, що війна в Україні не стане проблемою для РФ – розслідування
Путін роздав ордени терористам «Л/ДНР» (відео) 
Путін роздав ордени терористам «Л/ДНР» (відео) 
У кремлівського пропагандиста Міхалкова забирають помістя в Італії
У кремлівського пропагандиста Міхалкова забирають помістя в Італії
Кремль відхрестився від помсти Дерипасці 
Кремль відхрестився від помсти Дерипасці 
«Цепні пси» Путіна. Росгвардійці та кадировці виконуватимуть нову роль на війні
«Цепні пси» Путіна. Росгвардійці та кадировці виконуватимуть нову роль на війні
Кремль мстить за критику війни: готель олігарха Дерипаски потрапив під арешт 
Кремль мстить за критику війни: готель олігарха Дерипаски потрапив під арешт 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
33K
Візит Путін до Лукашенка. ISW назвав дві невдачі російського диктатора
31K
Квіти, обійми, каравай. Як Лукашенко Путіну догоджав (відео)
11K
Британська розвідка назвала мету постановочної зустрічі Путіна з військовим керівництвом
9705
Лукашенко на роздоріжжі: Путін каже одне, Китай – інше...
8429
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Сьогодні, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Сьогодні, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Сьогодні, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Вчора, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Вчора, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту