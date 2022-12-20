У кремлівського пропагандиста Міхалкова забирають помістя в Італії

Зі слів адвоката, шансів повернути власність немає

Опинившись у дев'ятому пакеті санкцій ЄС, режисер-прапагандист, голова Спілки кінематографістів РФ Микита Міхалков позбувся власності в Італії, повідомляють ТГ-канали.

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«У Бесогона (назва YouTube-каналу пропагандиста – Главком) відбирають його улюблену віллу в Італії. Резиденція розташована у Тоскані. Окрім будинку, режисеру належить понад 12 га землі, на якій ростуть найкрасивіші виноградники», – йдеться у повідомленні.

У помісті є також виноробня «Tenuta Dodici», у маєтку Міхалкова водять екскурсії, під час яких можна продегустувати вино.

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Опинившись у дев'ятому пакеті санкцій ЄС, Міхалков втратив свою улюблену іграшку.

За словами адвоката, Міхалкову навіть не варто намагатися щось змінити – шансів повернути маєток немає.

Нагадаємо, 16 грудня, Європейський союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.

У санкційний список потрапили 168 російських компаній, пов'язаних з військово-промисловим комплексом. Загальна кількість організацій, щодо яких наразі накладено санкції – 410.

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До слова, міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про введення санкцій проти десятків фінансових установ Росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його організацій, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ.