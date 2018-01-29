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    Інформаційному агентству Reuters заборонили працювати на відкритті Олімпійських ігор

    Оргкомітет Ігор попереджає про «суворі покарання для медіакомпаній та їх репортерів», які не дотримуються правил
    Агентству Reuters відмовлено в доступі на церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані після того, як воно без дозволу опублікувало кілька фотографій з репетиції. Про це заявив Організаційний комітет зимових Ігор 2018 року у понеділок, повідомляє Yonhap. «Відхилено видачу дозволів для Reuters у поданні інформації та
    • Сьогодні, 16:56
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    Оргкомітет Ігор попереджає про «суворі покарання для медіакомпаній та їх репортерів», які не дотримуються правил

    Агентству Reuters відмовлено в доступі на церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані після того, як воно без дозволу опублікувало кілька фотографій з репетиції.

    Про це заявив Організаційний комітет зимових Ігор 2018 року у понеділок, повідомляє Yonhap.

    «Відхилено видачу дозволів для Reuters у поданні інформації та фотографій з церемонії відкриття», - йдеться в заяві оргкомітету.

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    Крім того, МОК скасував медіа-акредитацію фотографа, що представляє Reuters.

    Як повідомляється, лондонська медіакомпанія передала декілька фотоматеріалів з недільної репетиції на головному олімпійському стадіоні в Пхьончхані, на яких зафіксовано, як запалюється олімпійський вогонь. Пізніше агентство прибрало світлини після протестів Міжнародного олімпійського комітету та оргкомітету Ігор.

    Зимові Олімпійські та Параолімпійські ігри відбудуться у Пхьончхані 9-25 лютого та 9-18 березня відповідно.

     

     

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