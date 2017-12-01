Instagram розпочав боротьбу з публікаціями, на яких зображені дикі тварини

Для пошуку селфі з дикими тваринами Instagram використовує інструменти, створені для боротьби з суїцидальними публікаціями

Фотосервіс Instagram хоче зупинити завантаження фотографій та селфі з дикими тваринами, які перебувають у неволі, тому встановив заборону на знімки з ними. Про це пише National Geographic. Рішення заборонити селфі з дикими тваринами фотосервіс прийняв після досліджень National Geographic и World Animal Protection. Вони виявили, що тварин



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Фото: National Geographic

Для пошуку селфі з дикими тваринами Instagram використовує інструменти, створені для боротьби з суїцидальними публікаціями

Фотосервіс Instagram хоче зупинити завантаження фотографій та селфі з дикими тваринами, які перебувають у неволі, тому встановив заборону на знімки з ними. Про це пише National Geographic.

Рішення заборонити селфі з дикими тваринами фотосервіс прийняв після досліджень National Geographic и World Animal Protection. Вони виявили, що тварин незаконно ловили і запроторювали у клітки, щоб показувати їх туристам.

Тому тепер щоразу, коли користувач публікуватиме такого типу фото або шукатиме їх за хештегами #koalaselfie, #lionselfie, #koalahugs чи, наприклад, #tigerpet, Instagram надсилатиме сповіщення із текстом: «Жорстоке поводження з тваринами, а також продаж вимираючих видів або їхніх органів, заборонені в Instagram. Ви шукаєте хештег, який може бути пов'язаний із дописами, що заохочують нанесення шкоди тваринам або довкіллю».