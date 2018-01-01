Ірак передав Росії жінок і дітей, пов’язаних із Ісламською державою

Багдад має вирішити, що робити із 1,7 тисяч жінок і дітей, які здалися в полон після розгрому ІДІЛ

МЗС Іраку заявило про те, що Багдад передав Москві 4 жінок і 27 дітей, які за підозрами пов’язані із діяльністю Ісламської держави. Про це повідомляє агентство Reuters. Цей випадок є частиною судового процесу, який був початий органами влади Іраку із серпня 2017 року, щодо сотень жінок-іноземців і їх дітей, які пов’язані із ІДІЛ. Перед



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Багдад має вирішити, що робити із 1,7 тисяч жінок і дітей, які здалися в полон після розгрому ІДІЛ

МЗС Іраку заявило про те, що Багдад передав Москві 4 жінок і 27 дітей, які за підозрами пов’язані із діяльністю Ісламської держави. Про це повідомляє агентство Reuters.

Цей випадок є частиною судового процесу, який був початий органами влади Іраку із серпня 2017 року, щодо сотень жінок-іноземців і їх дітей, які пов’язані із ІДІЛ. Перед передачею жінок і дітей РФ іракська влада прийшла до висновку, що ці особи не були безпосередньо причетні до терористичної діяльності ісламістів на території країни. При цьому передані особи мають бути притягнуті до відповідальності за незаконний перетин кордону Іраку.

В серпні 2017 року близько 1,3 тисяч жінок разом із дітьми здалися загонам курдської самооборони після вигнання ІДІЛ із міста Таль Афар. Після цього загальна кількість жінок і дітей зросла до 1,7 тисяч людей. Із початку року іракський суд засудив двох жінок до смертної кари за діяльність в рамках «Ісламської держави», а ще десять жінок отримали довічне ув’язнення. Всі вироки можуть бути оскарженими.