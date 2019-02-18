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    У світі

    Іран оголосив про створення підводного човна з крилатими ракетами

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    Іран оголосив про створення підводного човна з крилатими ракетами

    Човен урочисто «відкрив» президент Ірану Хасан Рухані

    Іран представив новий підводний човен вітчизняного виробництва, озброєний крилатими ракетами на тлі напруженості з Вашингтоном.

    Про це повідомляє Reuters.

    Човен урочисто «відкрив» президент Ірану Хасан Рухані.

    «Відсьогодні підводний човен «Фатех» приєднується до військово-морських сил Ірану за моїм наказом», — сказав Рухані на церемонії представлення судна.

    Човен «Фатех» важить 600 тонн, повідомляє іранський телеканал Press TV, додаючи, що човен «оснащений найсучаснішою зброєю, включаючи торпеди, морські міни і крилаті ракети, які можуть бути запущені під водою».

    У минулому році військово-морський флот Ірану запустив вітчизняний есмінець, що здатен бути «невидимим для радарів».

    Також Іран заявляє, що має на озброєнні ракети з дальністю до 2 тисяч кілометрів — які відтак здатні досягти військових баз Ізраїлю і США у регіоні.

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