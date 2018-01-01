Іран показав нову балістичну ракету

Оновлена модель ракети Qadr начебто здатна відірватись від систем протиракетної оборони

Іран у неділю, 11 лютого, представив нову балістичну ракету Qadr. Про це повідомляє Fars. Зазначається, що рідкопаливна ракета була представлена під час заходів на честь 39-ї річниці ісламської революції в Тегерані. Її дальність польоту становить дві тисячі кілометрів. За даними іранських військових, оновлена модель Qadr здатна відірватись



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Ракету показали під час заходів на честь 39-ї річниці ісламської революції в Тегерані

Оновлена модель ракети Qadr начебто здатна відірватись від систем протиракетної оборони

Іран у неділю, 11 лютого, представив нову балістичну ракету Qadr. Про це повідомляє Fars.

Зазначається, що рідкопаливна ракета була представлена під час заходів на честь 39-ї річниці ісламської революції в Тегерані. Її дальність польоту становить дві тисячі кілометрів.

За даними іранських військових, оновлена модель Qadr здатна відірватись від систем протиракетної оборони.

Також була представлена нова модифікація ракети ближньої дальності «Фаджр-5» і протитанкова керована ракета «Туфан 2-М». Крім того, була продемонстрована модель іранського підводного човна класу «Фатех», який зараз проходить останній етап випробувань перед прийомом на озброєння.

Нагадаємо, у Тегерані розпочалося масове виробництво безпілотних літальних апаратів «Мохаджер 6», які обладнані «розумною зброєю».