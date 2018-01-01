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    Іран показав нову балістичну ракету

    Оновлена модель ракети Qadr начебто здатна відірватись від систем протиракетної оборони
    Іран у неділю, 11 лютого, представив нову балістичну ракету Qadr. Про це повідомляє Fars. Зазначається, що рідкопаливна ракета була представлена під час заходів на честь 39-ї річниці ісламської революції в Тегерані. Її дальність польоту становить дві тисячі кілометрів. За даними іранських військових, оновлена модель Qadr здатна відірватись
    • Сьогодні, 04:30
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    <p>Ракету показали під час заходів на честь 39-ї річниці ісламської революції в Тегерані</p>

    Ракету показали під час заходів на честь 39-ї річниці ісламської революції в Тегерані

    Оновлена модель ракети Qadr начебто здатна відірватись від систем протиракетної оборони

    Іран у неділю, 11 лютого, представив нову балістичну ракету Qadr. Про це повідомляє Fars.

    Зазначається, що рідкопаливна ракета була представлена під час заходів на честь 39-ї річниці ісламської революції в Тегерані. Її дальність польоту становить дві тисячі кілометрів.

    За даними іранських військових, оновлена модель Qadr здатна відірватись від систем протиракетної оборони.

    Також була представлена нова модифікація ракети ближньої дальності «Фаджр-5» і протитанкова керована ракета «Туфан 2-М». Крім того, була продемонстрована модель іранського підводного човна класу «Фатех», який зараз проходить останній етап випробувань перед прийомом на озброєння.

    Нагадаємо, у Тегерані розпочалося масове виробництво безпілотних літальних апаратів «Мохаджер 6», які обладнані «розумною зброєю». 

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