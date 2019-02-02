Іран заявляє про успішні випробування нової крилатої ракети



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Ракета Hoveizeh нібито точно вдарила по цілі на відстані 1 200 кілометрів Фото: Mehr News Agency

Стверджується, що ракета була повністю вироблена в Ірані

Іран заявляє про успішні випробування нової крилатої ракети із 1 350-кілометровим радіусом дії. За словами міністра оборони Ірану Аміра Хатамі, ракета Hoveizeh точно вдарила по цілі на відстані 1 200 кілометрів.

Він стверджує, що ракета була повністю вироблена в Ірані, тобто без міжнародної допомоги.

США називали однією з причин свого виходу з іранської ядерної угоди 2015 року її неспроможність запобігти іранським розробкам ракет, спроможних загрожувати Ізраїлю.

Ухвалена у 2015 році резолюція Ради безпеки ООН під номером 2231 закликає Тегеран протягом вісьмох років утриматися від розробки ракет, здатних переносити ядерну зброю.

Водночас Іран стверджує, що ці ракети не можуть переносити ядерні боєголовки.

Випробування не може бути перевірене незалежними сторонами. Іран часто перебільшує можливості своєї зброї.

Джерело: Радіо Свобода