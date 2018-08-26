Іранська правозахисниця розпочала голодування у в'язниці



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Іранська правозахисниця Насрін Сотудех

55-річну Сотудех ув’язнили в червні для відбування п’ятирічного покарання згідно з вироком, ухваленим за її відсутності

Іранська правозахисниця Насрін Сотудех оголосила про початок голодування у в'язниці, де вона перебуває за звинуваченнями в антиурядовій діяльності.

Про це повідомив її чоловік Реза Хандан, який назвав причиною протесту тиск влади на родичів та друзів ув’язненої, а також відсутність реакції іранських посадовців на її звернення, пише «Радіо Свобода».

«55-річну Сотудех ув’язнили в червні для відбування п’ятирічного покарання згідно з вироком, ухваленим за її відсутності у вересні 2016 року. За даними правозахисної організації Human Rights Watch, Насрін Сотудех засудили за «діяльність проти національної безпеки у співпраці з внутрішніми та іноземними антиреволюційними елементами», - йдеться у повідомленні.

Міжнародні правозахисні групи та уряд США засудили арешт адвоката, яка раніше в 2018 році захищала права кількох жінок, затриманих за публічний протест проти примусового носіння хіджабу.

Сотудех, яка в 2012 році була нагороджена Європейським парламентом премією імені Сахарова за свободу думки, заперечує всі звинувачення проти себе.

Це вже не перше ув’язнення Сотудех, яка захищала журналістів, правозахисників та неповнолітніх.

Нагадаємо, український полів'язень Володимир Балух схуд на 35 кілограмів за час голодування.