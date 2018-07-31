«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт на Філіппінах



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Терористи «Ісламської держави»

Під час теракту загинуло 11 осіб, ще 7 отримали поранення

На півдні Філіппін стався теракт. Бомбу було розміщено в автомобілі. «Ісламська держава» відразу взяла на себе відповідальність за дану атаку, яка відбулася на острові Басілан. Цей острів відомий як твердиня терористичного руху Абу Сайяф. Саме очільник цієї організації називав себе еміром терористичної «Ісламської держави» в південно-східній Азії.

Речник збройних сил Філіппін заявив, що загалом під час теракту загинуло 11 осіб, включно із терористом-смертником, а ще 7 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Використання шахід-мобілів (автомобілі, які мають вибухівку) є не частим явищем для Філіппін, незважаючи на конфлікт низької інтенсивності із повстанцями-ісламістами на півдні країни.

Наразі влада країни намагається з’ясувати, був терорист-смертник іноземцем чи місцевим жителем. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.