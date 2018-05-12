Ізраїль активно бомбить російську зброю у Сирії (відео)
- Сьогодні, 23:15
-
Розсилка
За останні дні Цахал знищив у Сирії «Панцир-С1» та «Ураган»
Армія Ізраїлю (Цахал) оприлюднила кадри знищення зброї російського та радянського виробництва у Сирії. Зокрема, 10 травня з’явилось відео, як ракета Spike Nlos поцілила у найновіший зенітно-гарматний комплекс, який виробляє Росія, - «Панцир-С1». Ця зброя була поставлена проурядовим військам Сирії з Росії.
Як зазначає російський військовий експерт Павло Фельгенгауер, «Панцир» не тільки не зміг ефективно прикрити атакований об'єкт, але і себе не зміг захистити.
«Це викликало в Москві серед фахівців ППО справжній шок», - пише експерт в своїй колонці для російської «Нової газети».
Того ж дня Цахал оприлюднив відео знищення установки РСЗВ «Ураган» радянського виробництва, яка належала, за даними Ізраїлю, іранським збройним формуванням, що діють на території Сирії. Армія Ізраїлю стверджує, що ці формування обстріляли з установки позиції ізраїльських військових на Голанських висотах. Після цього Ізраїль і завдав ряду ударів. У свою чергу сирійське державне агентство заявило, що більша частина ізраїльських ракет була збита сирійськими протиповітряними силами, проте деякі з них все ж влучили по своїх цілях, зокрема, військовим частинам.
Зазначимо, 9 травня у Москві пройшли переговори прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та президента РФ Володимира Путіна. Після їх завершення стало відомо, що Росія відмовилась від своїх планів постачати зенітно-ракетні комплекси С-300 у Сирію.
Нагадаємо, іранське міністерство закордонних справ у п'ятницю, 11 травня, спростувало свою причетність до удару по ізраїльських позиціях на Голанських висотах.