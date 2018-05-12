Ізраїль активно бомбить російську зброю у Сирії (відео)

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Spike Nlos

За останні дні Цахал знищив у Сирії «Панцир-С1» та «Ураган»

Армія Ізраїлю (Цахал) оприлюднила кадри знищення зброї російського та радянського виробництва у Сирії. Зокрема, 10 травня з’явилось відео, як ракета Spike Nlos поцілила у найновіший зенітно-гарматний комплекс, який виробляє Росія, - «Панцир-С1». Ця зброя була поставлена проурядовим військам Сирії з Росії.

Як зазначає російський військовий експерт Павло Фельгенгауер, «Панцир» не тільки не зміг ефективно прикрити атакований об'єкт, але і себе не зміг захистити.

«Це викликало в Москві серед фахівців ППО справжній шок», - пише експерт в своїй колонці для російської «Нової газети».

Того ж дня Цахал оприлюднив відео знищення установки РСЗВ «Ураган» радянського виробництва, яка належала, за даними Ізраїлю, іранським збройним формуванням, що діють на території Сирії. Армія Ізраїлю стверджує, що ці формування обстріляли з установки позиції ізраїльських військових на Голанських висотах. Після цього Ізраїль і завдав ряду ударів. У свою чергу сирійське державне агентство заявило, що більша частина ізраїльських ракет була збита сирійськими протиповітряними силами, проте деякі з них все ж влучили по своїх цілях, зокрема, військовим частинам.

Зазначимо, 9 травня у Москві пройшли переговори прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та президента РФ Володимира Путіна. Після їх завершення стало відомо, що Росія відмовилась від своїх планів постачати зенітно-ракетні комплекси С-300 у Сирію.

Нагадаємо, іранське міністерство закордонних справ у п'ятницю, 11 травня, спростувало свою причетність до удару по ізраїльських позиціях на Голанських висотах.

Spike Nlos - універсальна ізраїльська ракета сімейства Spike. Розроблена в Ізраїлі на 80% концерном Rafael спільно з іншими компаніями на початку 1990-х років. Являє собою багатоцільову мультиплатформенну електронно-оптичну ракетну систему, призначену для знищення бронетехніки, захищених об'єктів (типу бункерів, ДОТів, ДЗОТів) та інженерних споруд, а також надводних цілей і особового складу супротивника. Може встановлюватися на повітряних, морських, або сухопутних носіях. Spike NLOS може наводитися за допомогою БПЛА або супутника, має власну систему фіксації цілі та дистанційне керування, яке здійснюється за допомогою двосторонньої електронно-оптичної системи передачі зображення.