Ізраїль хоче, щоб Єрусалим визнали його столицею



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Ніхто не зможе відділити єврейський народ від його історичної батьківщини - наголосив дипломат

Очільник МЗС Ізраїля подякував президенту США Дональду Трампу за перенесення американського посольства до Єрусалима

Усім державам світу варто визнати Єрусалим столицею Ізраїля та перенести туди свої посольства.

Таку думку під час виступу на Генеральній асамблеї ООН висловив міністр закордонних справ Ізраїля Ісраель Катц, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я закликаю усі держави дотриматися прикладу США та визнати Єрусалим столицею Ізраїля», - сказав Катц.

Міністр також подякував президенту США Дональду Трампу за перенесення американського посольства до Єрусалима.

«Ніхто не зможе відділити єврейський народ від його історичної батьківщини й нікому не вдасться відділити нас від Єрусалима, нашої вічної столиці», - наголосив дипломат.

Як повідомлялося, минулого року президент США заявив про визнання Сполученими Штатами Єрусалима столицею Ізраїлю перенесення туди свого посольство з Тель-Авіва. Це рішення спричинило широку критику, передусім, з боку міжнародної спільноти, у тому числі ООН, на адресу адміністрації США.