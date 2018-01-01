ЄС продовжила санкції проти Білорусі

Виняток зробили тільки для біатлонного обладнання

Рада Європейського Союзу продовжила обмежувальні заходи щодо Білорусі ще на рік — до 28 лютого 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС. Як повідомляється, це рішення схвалили 22 лютого. «Ці заходи передбачають ембарго на постачання зброї, заборону на експорт засобів, які можуть використовувати для внутрішніх репресій, а також



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Виняток зробили тільки для біатлонного обладнання

Рада Європейського Союзу продовжила обмежувальні заходи щодо Білорусі ще на рік — до 28 лютого 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Як повідомляється, це рішення схвалили 22 лютого. «Ці заходи передбачають ембарго на постачання зброї, заборону на експорт засобів, які можуть використовувати для внутрішніх репресій, а також заморожування рахунків і заборону на поїздки щодо чотирьох осіб, залучених до справи про зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста в 1999 і 2000 роках», — йдеться в повідомленні.

Як відомо, санкції проти Білорусі було вперше запроваджено в 2004 році у зв'язку зі зникненням чотирьох згаданих вище осіб.