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    ЄС продовжила санкції проти Білорусі

    Виняток зробили тільки для біатлонного обладнання
    Рада Європейського Союзу продовжила обмежувальні заходи щодо Білорусі ще на рік — до 28 лютого 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС. Як повідомляється, це рішення схвалили 22 лютого. «Ці заходи передбачають ембарго на постачання зброї, заборону на експорт засобів, які можуть використовувати для внутрішніх репресій, а також
    • Сьогодні, 18:05
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    Виняток зробили тільки для біатлонного обладнання

    Рада Європейського Союзу продовжила обмежувальні заходи щодо Білорусі ще на рік — до 28 лютого 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

    Як повідомляється, це рішення схвалили 22 лютого. «Ці заходи передбачають ембарго на постачання зброї, заборону на експорт засобів, які можуть використовувати для внутрішніх репресій, а також заморожування рахунків і заборону на поїздки щодо чотирьох осіб, залучених до справи про зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста в 1999 і 2000 роках», — йдеться в повідомленні.

    Як відомо, санкції проти Білорусі було вперше запроваджено в 2004 році у зв'язку зі зникненням чотирьох згаданих вище осіб.

    Білорусь ЄС санкції експорт ембарго
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