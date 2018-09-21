ЄС проведе саміт разом з Лігою арабських держав



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Засідання Ліги арабських держав в Аммані

Саміт планують провести у Єгипті

Європейський Союз хоче провести у лютому 2019 року спільний саміт з Лігою арабських держав (ЛАД), однією з головних тем якого має стати співпраця в питанні міграції.

Про це повідомляє Австрійське агентство преси (АРА).

«У лютому Євросоюз має провести саміт у Єгипті разом із Лігою арабських держав. Президент Європейської Ради Дональд Туск наступної неділі обговорить це з єгипетським президентом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку», - йдеться у повідомленні про результати неформального саміту ЄС 19-20 вересня у Зальцбурзі.

Зазначається, що головним питанням зустрічі має стати питання міграційної співпраці. Раніше під час попередньої зустрічі у червні лідери держав та урядів ЄС дійшли згоди щодо необхідності створення на території північноафриканських країн т.зв. платформ висадки для врятованих у Середземному морі мігрантів на їх шляху до Європи. Втім, досі жодна з країн Північної Африки не висловилася схвально щодо створення на своїй території подібних центрів для біженців.

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц під час саміту у Зальцбургу наголосив, що питання мігрантів слід вирішувати саме на зовнішніх кордонах ЄС, а не шляхом розподілу цих біженців між країнами Союзу.

За його словами, набагато більше уваги потрібно приділити саме посиленню співпраці з арабськими країнами Північної Африки. Пропозиція розпочати розмову «з Єгиптом та іншими» була підтримана усіма лідерами держав та урядів на зустрічі у Зальцбурзі, заявив Курц.

Напередодні саміту ЄС президент Європейської Ради Дональд Туск офіційно заявив про необхідність обговорення під час зустрічі лідерами країн ідеї проведення наступного року спільного саміту ЄС та ЛАД. Пропозиція була підтримана і Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні.