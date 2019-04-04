ЄС стає на захист суддів у Польщі

З моменту приходу до влади у 2015 році правляча права партія «Право і справедливість» Польщі, здійснила низку змін, що розширюють Фото: vru.gov.ua

В ЄС вдаються до юридичних заходів на підтримку польських суддів

На сайті Європейської комісії оприлюднили офіційне повідомлення про початок розслідувань щодо дисциплінарних заходів у Польщі, які вживаються проти суддів, повідомляють CNN.

«Новий дисциплінарний режим підриває судову незалежність польських суддів, не надаючи необхідних гарантій для захисту їх від політичного контролю», - йдеться у повідомленні.

Офіційний лист інформує про початок процедури порушення з боку Європейської Комісії, яка починається тоді, коли країна-член вважається порушником громадського закону. Польща тепер має два місяці, щоб відповісти на цей лист.

З моменту приходу до влади у 2015 році правляча права партія «Право і справедливість» Польщі, здійснила низку змін, що розширюють свою владу над судовою гілкою країни. Згідно з новаціями, судді, що досягли 65-річного віку, мають піти у відставку. Така зміна посунула з судової лави Верховного суду 27 із 72-х суддів, що критики влади і назвали спробою контролю над судовою системою.

За офіційним повідомленням, країни-члени ЄС, такі як Польща, котрі приєдналися до блоку в 2004-му році, підкоряються верховенству права, що є «необхідним для функціонування ЄС в цілому».

Нагадаємо, за даними Нацбанку України, для українців Польща залишається головним ринком працевлаштування за кордоном. У 2018 році українці перерахували з Польщі в Україну понад $3,6 млрд.