У 2018 році українці перерахували з Польщі в Україну понад $3,6 млрд



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За даними Нацбанку України, для українців Польща залишається головним ринком працевлаштування за кордоном

Понад $3,6 млрд перерахували з Польщі в Україну українські трудові мігранти у 2018 році. Кількість подібних операцій збільшується з року в рік. Про це повідомляє «Польське радіо».

Національний банк України нещодавно опублікував інформацію про приватні грошові перекази із закордону в Україну в 2018 році. Загальна сума переказів склала $10,888 млрд. Це на 17,5% більше, ніж в 2017 році.

Найбільше коштів було перераховано з Польщі – $3,626 млрд, що нині складає 13,9 млрд злотих. Це на 16,4% більше, ніж позаминулого року. Дані показують, що польський ринок залишається для українських трудових мігрантів головним місцем роботи за кордоном. Збільшується не тільки число громадян України, які працюють у Польщі, але також їхні заробітки.

На другому місці – Росія, звідки українські трудові емігранти перерахували $948 млн. Проте у цьому випадку відбулося різке зменшення числа переказів (на 26,6%). Це свідчить про все меншу привабливість російського ринку праці для українців. Протягом десятиліть Росія була найбільшим ринком трудової еміграції українців.

Третю сходинку посіли США, звідки в Україну переказали $870 млн, що аж на 28,1% більше, ніж в 2017 році.

Перекази із Чехії склали $846 млн. Південний сусід поляків є другим після Польщі найпопулярнішим напрямком у Європейському Союзі для трудової еміграції українців. Протягом минулого року сума переказів із Чехії в Україну збільшилася удвічі.

Українці, котрі працюють в Італії, перерахувала додому $492 млн. Це на 10% більше, ніж в 2017 році.

Зазначимо, за даними Закладу соціального страхування (ZUS), у 2018 році польські фірми відрядили за кордон приблизно 23 тис. українців.