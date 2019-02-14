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    У світі

    ЄС змінив «Kiev» на «Kyiv» в електронних адресах співробітників

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    У жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA і закликало світову спільноту писати &laquo;Київ&raquo; латиницею згідно з українською формою&nbsp; - ЄС змінив «Kiev» на «Kyiv» в електронних адресах співробітників
    У жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA і закликало світову спільноту писати «Київ» латиницею згідно з українською формою 

    «ЄС поміняв назву столиці України з «Kiev» на «Kyiv»!!! PS: Це стосується наших мейлів», – прес-аташе

    Європейський Союз змінив написання назви столиці України «Kiev» на «Kyiv» в електронних адресах співробітників. Про це повідомив у Facebook прес-аташе Представництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік.

    «Нарешті!! ЄС поміняв назву столиці України з «Kiev» на «Kyiv»!!! PS: Це стосується наших мейлів», – зазначив Стулік.

    Як повідомлялося, у жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA і закликало світову спільноту писати «Київ» латиницею згідно з українською формою назви замість радянського зразка.

    Нагадаємо, Лондонський аеропорт Лутон змінив назву столиці України.

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