ЄС змінив «Kiev» на «Kyiv» в електронних адресах співробітників



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У жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA і закликало світову спільноту писати «Київ» латиницею згідно з українською формою

«ЄС поміняв назву столиці України з «Kiev» на «Kyiv»!!! PS: Це стосується наших мейлів», – прес-аташе

Європейський Союз змінив написання назви столиці України «Kiev» на «Kyiv» в електронних адресах співробітників. Про це повідомив у Facebook прес-аташе Представництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік.

«Нарешті!! ЄС поміняв назву столиці України з «Kiev» на «Kyiv»!!! PS: Це стосується наших мейлів», – зазначив Стулік.

Як повідомлялося, у жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA і закликало світову спільноту писати «Київ» латиницею згідно з українською формою назви замість радянського зразка.

Нагадаємо, Лондонський аеропорт Лутон змінив назву столиці України.