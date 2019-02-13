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    У світі

    Лондонський аеропорт Лутон змінив назву столиці України

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    Міжнародний лондонський аеропорт Лутона повідомив посольство України про те, що компанія WizzAir запровадила вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською - Kyiv - Лондонський аеропорт Лутон змінив назву столиці України
    Міжнародний лондонський аеропорт Лутона повідомив посольство України про те, що компанія WizzAir запровадила вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською - Kyiv

    МЗС України закликало світову спільноту писати «Київ» латиницею згідно з українською формою назви

    Міжнародний лондонський аеропорт Лутон запровадив вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv. Про це повідомляє посольство України у Великій Британії на свої сторінці у Twitter.

    «У рамках кампанії #CorrectUA, міжнародний лондонський аеропорт Лутона 13 лютого 2019 року повідомив посольство про те, що компанія WizzAir запровадила вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською - Kyiv!» - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, відповідно до 10-ї Конференції ООН щодо стандартизації географічних назв, МЗС України закликало світову спільноту писати «Київ» латиницею згідно з українською формою назви, замість радянського зразка.

    У жовтні 2018 року МЗС розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA і звернулося до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ.

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