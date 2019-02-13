Лондонський аеропорт Лутон змінив назву столиці України



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Міжнародний лондонський аеропорт Лутона повідомив посольство України про те, що компанія WizzAir запровадила вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською - Kyiv

МЗС України закликало світову спільноту писати «Київ» латиницею згідно з українською формою назви

Міжнародний лондонський аеропорт Лутон запровадив вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv. Про це повідомляє посольство України у Великій Британії на свої сторінці у Twitter.

«У рамках кампанії #CorrectUA, міжнародний лондонський аеропорт Лутона 13 лютого 2019 року повідомив посольство про те, що компанія WizzAir запровадила вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською - Kyiv!» - йдеться у повідомленні.

У рамках кампанії «#CorrectUA», міжнародний Лондонський аеропорт Лутона 13 лютого 2019 року повідомив Посольство про те, що компанія WizzAir запровадила вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською: Kyiv!

#KyivNotKiev. pic.twitter.com/Jfe41VSGAh — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 13 февраля 2019 г.

Нагадаємо, відповідно до 10-ї Конференції ООН щодо стандартизації географічних назв, МЗС України закликало світову спільноту писати «Київ» латиницею згідно з українською формою назви, замість радянського зразка.

У жовтні 2018 року МЗС розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA і звернулося до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ.