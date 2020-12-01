ЄСПЛ розгляне кліматичний позов португальської молоді до 33 країн

Мартім, Катаріна, Клаудіа і Маріана (на знімку зліва направо), а також ще двоє молодих португальців подали позов до ЄСПЛ

Німеччина, Франція, Росія, Україна і ще 29 держав муситимуть дати пояснення суду у Страсбурзі за звинуваченням у недостатній боротьбі з глобальними змінами клімату

Німеччина, Франція, Росія, Україна і ще 29 держав повинні будуть дати пояснення Європейському суду з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з позовом про захист клімату від групи молодих португальців. У понеділок, 30 листопада, ЄСПЛ узяв кліматичний позов до розгляду.

Судді у Страсбурзі розглянуть скаргу шести юних португальців у віці від восьми років до 21 року в пріоритетному порядку. У позові, зокрема, йдеться про викиди парникових газів державами-відповідачами, що впливають на глобальні зміни клімату. Позивачі стверджують, що руйнівні лісові пожежі в Португалії у 2019 році частково були викликані недостатнім виконанням в Європі Паризької угоди щодо клімату.

На думку юних позивачів, бездіяльність урядів обвинувачених країн в боротьбі зі змінами клімату сприяла сильним посухам, унаслідок чого сільське господарство Португалії має проблеми з нестачею води. Юридичну підтримку позивачів забезпечувала британська неурядова організація Legal Action Network.

Паризьку кліматичну угоду було ухвалено 12 грудня 2015 року на конференції ООН з проблем клімату (COP21). Заявлена мета угоди – до кінця XXI століття утримати глобальне потепління в рамках до двох градусів Цельсія в порівнянні з доіндустріальною добою. Крім того, країни повинні у майбутньому скорочувати викиди, щоб прийти до балансу між обсягами газів, що викидаються в атмосферу, і поглинаються природним чином, тобто морями та лісами.

ЄСПЛ створений в 1959 році та розташований в Страсбурзі, а його юрисдикція поширюється на всі держави Ради Європи, що ратифікували Європейську конвенцію про захист прав людини. Особливістю кліматичного позову юних португальців стало те, що його подано відразу проти кількох держав, в той час, як ЄСПЛ зазвичай розглядає лише ті позови, де згадується одна держава-відповідач.

Нагадаємо, що вчені розкрили новий катастрофічний наслідок зміни клімату.