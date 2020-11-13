  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вчені розкрили новий катастрофічний наслідок зміни клімату

    • Розсилка
    Урагани, які розвиваються над океанами, чия температура підвищується, несуть з собою більше вологи - Вчені розкрили новий катастрофічний наслідок зміни клімату
    Урагани, які розвиваються над океанами, чия температура підвищується, несуть з собою більше вологи

    Зміна клімату призведе до посилювання катастрофічних наслідків

    Вчені Окінавського інституту науки і технологій прийшли до висновку, що зміна клімату посилила урагани, яким потрібно більше часу, щоб ослабнути над сушею. Про дослідження повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature.

    Показано, що урагани, які розвиваються над океанами, чия температура підвищується, несуть з собою більше вологи і, отже, залишаються сильними над сушею. Стихійні лиха з глобальним потеплінням стануть більш руйнівними і торкатимуться людей, що живуть там, куди урагани раніше не добиралися. При цьому прибережні території піддаються загрозі великих затоплень через рясні зливи.

    У новій роботі вчені проаналізували урагани в Північній Атлантиці, що повалився на сушу за останні півстоліття. Вони виявили, що протягом першого дня після того, як вони з'являються над сушею, урагани слабшали майже у два рази повільніше, ніж 50 років тому. Результати комп'ютерного моделювання показали, що між підвищенням температури океану і силою циклонів існує прямий зв'язок.

    Оскільки урагани несуть із собою підвищену кількість вологи, то збільшиться кількість опадів, що може досягати катастрофічного рівня.

    Нагадаємо, що вчені підтвердили катастрофічну ситуацію з океанами на Землі.

    Теги: стихійні лиха клімат земля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies