Вчені розкрили новий катастрофічний наслідок зміни клімату

Зміна клімату призведе до посилювання катастрофічних наслідків

Вчені Окінавського інституту науки і технологій прийшли до висновку, що зміна клімату посилила урагани, яким потрібно більше часу, щоб ослабнути над сушею. Про дослідження повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature.



Показано, що урагани, які розвиваються над океанами, чия температура підвищується, несуть з собою більше вологи і, отже, залишаються сильними над сушею. Стихійні лиха з глобальним потеплінням стануть більш руйнівними і торкатимуться людей, що живуть там, куди урагани раніше не добиралися. При цьому прибережні території піддаються загрозі великих затоплень через рясні зливи.



У новій роботі вчені проаналізували урагани в Північній Атлантиці, що повалився на сушу за останні півстоліття. Вони виявили, що протягом першого дня після того, як вони з'являються над сушею, урагани слабшали майже у два рази повільніше, ніж 50 років тому. Результати комп'ютерного моделювання показали, що між підвищенням температури океану і силою циклонів існує прямий зв'язок.



Оскільки урагани несуть із собою підвищену кількість вологи, то збільшиться кількість опадів, що може досягати катастрофічного рівня.

Нагадаємо, що вчені підтвердили катастрофічну ситуацію з океанами на Землі.