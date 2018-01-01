Єврокомісія ухвалила стратегію щодо членства Балкан у ЄС

Визначено кроки, які необхідно зробити Чорногорії і Сербії для завершення процесу вступу у перспективі до 2025 року

У вівторок, 6 лютого, Єврокомісія ухвалила стратегію ЄС щодо перспектив розширення Євросоюзу та поліпшення відносин із Західними Балканами. «Ми матимемо спільне майбутнє у Європейському Союзі», - заявила стосовно шести країн Західних Балкан високий представник ЄС у закордонних справах та політики безпеки Федеріка Могеріні.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Двері до Євросоюзу відкриті для Західних Балкан

Визначено кроки, які необхідно зробити Чорногорії і Сербії для завершення процесу вступу у перспективі до 2025 року

У вівторок, 6 лютого, Єврокомісія ухвалила стратегію ЄС щодо перспектив розширення Євросоюзу та поліпшення відносин із Західними Балканами.

«Ми матимемо спільне майбутнє у Європейському Союзі», - заявила стосовно шести країн Західних Балкан високий представник ЄС у закордонних справах та політики безпеки Федеріка Могеріні.

Стратегія визначає кроки, які необхідно зробити Чорногорії і Сербії для завершення процесу вступу у перспективі до 2025 року. Лише ці дві країни із шести у регіоні Західних Балкан нині ведуть переговори щодо членства.

«Ця перспектива неодмінно залежить від сильної політичної волі, проведення конкретних і послідовних реформ, а також від вирішення суперечностей із сусідами», - додали у Єврокомісії.

У документі також наголошується, що всі країни Західних Балкан мають перспективу стати членами ЄС.

Зокрема, про інших кандидатів – Албанію та Македонію – Єврокомісія заявила, що готова підготувати рекомендації для відкриття з цими країнами переговорів про вступ.

Щодо заявки Боснії і Герцеговини на членство в ЄС, Єврокомісія розпочне підготовку своєї позиції з цього питання після отримання від держави всеосяжних відповідей на деякі поставлені запитання.

Водночас у Єврокомісії також запевнили, що Боснія і Герцеговина може набути статус кандидата на членство за умови продовження послідовних реформ.

Щодо Косово Єврокомісія рекомендує продовжити імплементацію угоди про стабілізацію і асоціацію задля подальшого просування на європейському шляху.

У документі Єврокомісія визначила шість головних ініціатив, що визначають конкретні дії, які ЄС має здійснити впродовж подальших років з метою підтримки процесів трансформації країн Західних Балкан у сферах, котрі представляють спільний інтерес.

Йдеться про питання щодо зміцнення верховенства права, посилення співпраці у сферах безпеки та міграції, розширення енергетичного союзу ЄС на регіон, зменшення тарифів роумінгу стільникового зв'язку та запровадження широкосмугового інтернету.

«Сьогодні ми підтвердили, що двері до Євросоюзу відкриті для Західних Балкан, котрі нині залишаються анклавом, оточеним ЄС», - зауважив єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоханнес Хан.

У стратегії наголошується, що країни Західних Балкан можуть стати членами ЄС лише за умови виконання усіх визначених критеріїв у процесі імплементації реформ.

Джерело: Укрінформ