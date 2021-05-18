  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Євросоюз продовжив санкції за кібератаки ще на рік: торкнеться громадян Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Євросоюз продовжив санкції за кібератаки ще на рік: торкнеться громадян Росії

    На даний час санкції застосовуються до восьми фізичних осіб та чотирьох організацій і включають заморожування активів і заборону на поїздки

    Євросоюз продовжив санкції за кібератаки ще на рік. Вони торкнуться і громадян Росії, які причетні до атак. Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

    Рада ЄС вирішила продовжити рамки обмежувальних заходів проти кібератак, що загрожують ЄС або його державам-членам, ще на рік, до 18 травня 2022 року.

    Там відзначили, що ця структура дозволяє ЄС вводити цільові обмежувальні заходи щодо осіб або організацій, що беруть участь в кібератаках, які мають значний вплив і являють собою зовнішню загрозу для ЄС або його держав-членів.

    «Обмежувальні заходи можуть також застосовуватися у відповідь на кібератаки на треті держави або міжнародні організації, якщо такі заходи вважаються необхідними для досягнення цілей спільної зовнішньої політики і політики безпеки», – йдеться в повідомленні.

    Там нагадали, що на даний час санкції застосовуються до восьми фізичним особам і чотирьом організаціям і включають заморожування активів і заборону на поїздки. Крім того, фізичним та юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти перерахованим особам.

    Теги: ЄС санкції час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Євросоюз продовжив санкції за кібератаки ще на рік: торкнеться громадян Росії