Канада виводить свої війська з Румунії
- Вчора, 22:25
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Канадські військові
Авіація країн-членів НАТО на ротаційній основі бере участь у патрулюванні авіапростору Румунії з 2014 року
Канада завершує свою участь у бойовому авіапатрулюванні повітряного простору Румунії.
Як повідомили у міністерстві оборони Канади, канадські літаки виконували цю місію з вересня нинішнього року.
Усього в операції, направленій на посилення східних кордонів НАТО, брало участь близько 135 військовослужбовців Збройних сил Канади й чотири винищувачі CF-18 Hornet.
«У додачу до авіапатрулювання, канадська повітряна тактична група регулярно тренувалася з румунськими військами. Ці тренування включали в себе медичну підтримку, безпеку польотів, обслуговування літаків, управління й підвищення навичок військової поліції», - зауважили у міноборони.
У відомстві додали, що авіація країн-членів НАТО на ротаційній основі бере участь у патрулюванні авіапростору Румунії з 2014 року.
Як повідомляв «Главком», Канада шукає способи розширення своєї військової допомоги Україні.
Джерело: Укрінформ