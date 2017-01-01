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    Канада виводить свої війська з Румунії

    Авіація країн-членів НАТО на ротаційній основі бере участь у патрулюванні авіапростору Румунії з 2014 року
    Канада завершує свою участь у бойовому авіапатрулюванні повітряного простору Румунії. Як повідомили у міністерстві оборони Канади, канадські літаки виконували цю місію з вересня нинішнього року. Усього в операції, направленій на посилення східних кордонів НАТО, брало участь близько 135 військовослужбовців Збройних сил Канади й чотири
    • Вчора, 22:25
    • Розсилка
    <p>Канадські військові</p>

    Канадські військові

    Авіація країн-членів НАТО на ротаційній основі бере участь у патрулюванні авіапростору Румунії з 2014 року

    Канада завершує свою участь у бойовому авіапатрулюванні повітряного простору Румунії.

    Як повідомили у міністерстві оборони Канади, канадські літаки виконували цю місію з вересня нинішнього року.

    Усього в операції, направленій на посилення східних кордонів НАТО, брало участь близько 135 військовослужбовців Збройних сил Канади й чотири винищувачі CF-18 Hornet.

    «У додачу до авіапатрулювання, канадська повітряна тактична група регулярно тренувалася з румунськими військами. Ці тренування включали в себе медичну підтримку, безпеку польотів, обслуговування літаків, управління й підвищення навичок військової поліції», - зауважили у міноборони.

    У відомстві додали, що авіація країн-членів НАТО на ротаційній основі бере участь у патрулюванні авіапростору Румунії з 2014 року.

    Як повідомляв «Главком», Канада шукає способи розширення своєї військової допомоги Україні.

    Джерело: Укрінформ

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