Канада виводить свої війська з Румунії

Авіація країн-членів НАТО на ротаційній основі бере участь у патрулюванні авіапростору Румунії з 2014 року

Канада завершує свою участь у бойовому авіапатрулюванні повітряного простору Румунії. Як повідомили у міністерстві оборони Канади, канадські літаки виконували цю місію з вересня нинішнього року. Усього в операції, направленій на посилення східних кордонів НАТО, брало участь близько 135 військовослужбовців Збройних сил Канади й чотири



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Канадські військові

Авіація країн-членів НАТО на ротаційній основі бере участь у патрулюванні авіапростору Румунії з 2014 року

Канада завершує свою участь у бойовому авіапатрулюванні повітряного простору Румунії.

Як повідомили у міністерстві оборони Канади, канадські літаки виконували цю місію з вересня нинішнього року.

Усього в операції, направленій на посилення східних кордонів НАТО, брало участь близько 135 військовослужбовців Збройних сил Канади й чотири винищувачі CF-18 Hornet.

«У додачу до авіапатрулювання, канадська повітряна тактична група регулярно тренувалася з румунськими військами. Ці тренування включали в себе медичну підтримку, безпеку польотів, обслуговування літаків, управління й підвищення навичок військової поліції», - зауважили у міноборони.

У відомстві додали, що авіація країн-членів НАТО на ротаційній основі бере участь у патрулюванні авіапростору Румунії з 2014 року.

Як повідомляв «Главком», Канада шукає способи розширення своєї військової допомоги Україні.

Джерело: Укрінформ