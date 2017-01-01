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    Канада планує розширити військову допомогу Україні

    Відкриття Україні доступу до канадського ринку зброї стало одним з етапів співпраці, зауважив міністр оборони Канади
    Канада шукає способи розширення своєї військової допомоги Україні. Про це в коментарі «Укрінформу» розповів міністр оборони Канади Харджит Саджан. «Ми постійно шукаємо можливості покращення підтримки України у цей складний для неї час, спровокований агресією Росії», - сказав Саджан. За його словами, відкриття Україні
    • Сьогодні, 02:21
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    Міністр оборони Канади Харджит Саджан
    Міністр оборони Канади Харджит Саджан

    Відкриття Україні доступу до канадського ринку зброї стало одним з етапів співпраці, зауважив міністр оборони Канади

    Канада шукає способи розширення своєї військової допомоги Україні. Про це в коментарі «Укрінформу» розповів міністр оборони Канади Харджит Саджан.

    «Ми постійно шукаємо можливості покращення підтримки України у цей складний для неї час, спровокований агресією Росії», - сказав Саджан.

    За його словами, відкриття Україні доступу до канадського ринку зброї стало одним з етапів співпраці.

    «Я не припиняю взаємодіяти із міністром Полтораком, і внесення України до Контрольного переліку країн, до яких дозволені поставки автоматичної зброї, стало лише одним елементом. Наші відомства наразі працюють над подальшими крокам із надання можливої підтримки», - зауважив міністр оборони Канади.

    Він пообіцяв «просуватися у цьому питанні».

    «Дозвіл на продаж зброї – лише один із кроків, необхідних для надання Україні правильних можливостей», - підсумував Саджан.

    Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ продовжуватиме співпрацю з Канадою у підготовці поліцейських і гвардійців.

    Раніше глава Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд розповіла, коли Україна може почати закупівлі зброї у Канади.

    Також Фріланд заявила, що Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.

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