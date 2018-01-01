Канцлер визначилась с кандидатами на посади міністрів в уряді Німеччини

Меркель обрала кандидатів на урядові посади

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ангела Меркель офіційно назвала кандидатів від своєї партії на пости міністрів майбутнього уряду Німеччини. Свій список канцлер представила у неділю, передає видання Deutsche Welle. Як повідомляється, пост міністра оборони планується залишити за Урсулою фон дер Ляєн. На пост міністра економіки