Канцлер визначилась с кандидатами на посади міністрів в уряді Німеччини
- Сьогодні, 09:46
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Меркель обрала кандидатів на урядові посади
Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ангела Меркель офіційно назвала кандидатів від своєї партії на пости міністрів майбутнього уряду Німеччини. Свій список канцлер представила у неділю, передає видання Deutsche Welle.
Як повідомляється, пост міністра оборони планується залишити за Урсулою фон дер Ляєн.
На пост міністра економіки запропонували колишнього керівника відомства канцлера Петер Альтмайер.
Крім того Міністерство охорони здоров'я може очолити Єнс Шпан, який важається найжорсткішим критиком Меркель в партії.
На чолі міністерства сільського господарства стане 45-річна заступниця голови ХДС Юлія Клекнер, керівником Міністерства освіти призначать 46-річну Аню Карлічек.
Очолити відомство канцлера має 45-річний Гельге Браун, 51-річна Аннетте Відманн-Мауц стане статс-міністром у відомстві канцлера.