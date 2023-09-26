Капітана-українця позбавлено волі через смертельну аварію на Дунаї

Український капітан заперечував свою вину, але його визнали винним у грубому недбальстві

Капітана круїзного корабля Юрія Чаплінського, який у 2019 році зіткнувся з маленьким екскурсійним човном на річці Дунай в Будапешті, внаслідок чого загинуло 28 людей, засудили на п'ять років ув'язнення. Про це повідомляє BBC.

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Український капітан заперечував свою вину, але його визнали винним у грубому недбальстві. Чаплінський планує подати апеляцію.

Угорські прокурори заявили в суді в березні 2020 року, що капітан не приділив достатньо уваги та неправильно керував кораблем протягом декількох хвилин під час зливи.

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Суд виправдав 68-річного Чаплінського за обвинуваченням у ненаданні допомоги постраждалим.

Сам Чаплінський, який перебував під вартою з 2019 року, заявив на суді, що глибоко шкодує про смертельну аварію: «Я не можу втекти від спогадів про цю жахливу трагедію, я не можу спати. Я думаю, що це те, з чим мені доведеться жити до кінця свого життя».

Зазначимо, зіткнення круїзного судна Viking Sigyn з прогулянковим катером на річці Дунай сталося 29 травня 2019 року. Ця катастрофа стала найгіршою за 30 років на Дунаї.

Поліція повідомила, що човен потонув за секунди після зіткнення. Загалом на борту човна було 35 людей, з яких 7 було врятовано, а 28 загинули. Загиблі – переважно туристи з Південної Кореї.

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У листопаді 2019-го прокуратура Угорщини висунула офіційне обвинувачення одеситу Юрію Чаплінському, капітану швейцарського круїзного судна Viking Sigyn.

Його звинувачували у злочинній поведінці, яка призвела до масових жертв та 35 випадків ненадання допомоги після зіткнення з іншим катером.