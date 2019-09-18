Кейт Міддлтон вагітна четвертою дитиною - ЗМІ



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Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми

Про вагітність герцогині Кембриджської стало відомо від помічниць вчителя 4-річної доньки принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Дружина наслідного британського принца Вільяма, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон знову вагітна.

Про це повідомляє австралійський журнал New Idea.

Про вагітність герцогині Кембриджської стало відомо від помічниць вчителя 4-річної доньки принца Вільяма і Кейт Міддлтон Шарлотти. Вона почула, як дівчинка говорила про те, що її мама вагітна.

Повідомляється, що чекають на дівчинку. Шарлотта сказала, що дуже чекає і здавалася щасливою.

Відзначимо, що ще в червні газета Daily Express зазначила, що на королівських скачках в Аскоті герцогиня постійно трималася за живіт і намагалася прикрити його сумочкою. У вересні відразу кілька видань звернули увагу на нову зачіску Міддлтон. У минулому вона завжди змінювала зачіску під час вагітності.

Відзначимо, що у принца Вільяма і Кейт Міддлтон троє дітей. Принцу Джорджу Кембріджському 6 років, Шарлотті - 4 роки, а молодшому синові, якого назвали Луї Артур Чарльз, всього рік.