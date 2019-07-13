Кількість жертв нападу на готель в Сомалі зросла до 26



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Бої з ісламістами тривали всю ніч

Серед загиблих - два американці, британець, канадка, китаєць, три танзанійці та три кенійці

Кількість жертв збройного нападу бойовиків «Аш-Шабаб» на готель в портовому місті Кісмайо, що на півдні Сомалі, зросла до 26 осіб.

Про це повідомляє DW.

Зокрема, серед загиблих - два американці, британець, канадка, китаєць, три танзанійці та три кенійці. Жертвами нападу на готель Asasey Hotel стали також колишній міністр місцевої адміністрації та депутат парламенту.

Повідомляється, що напад стався напередодні регіональних виборів, коли в готелі зібралося багато політиків і підприємців.

Хронологія нападу виглядала так: спочатку біля готелю смертник підірвав замінований автомобіль, потім інші бойовики штурмували готель. Бої з ісламістами тривали всю ніч. Лише в суботу, 13 липня, правоохоронні органи оголосили, що всіх бойовиків було ліквідовано і готель перебуває під контролем силовиків.

Відомо, що формування «Аш-Шабаб» довгий час контролювали великі території Сомалі і часто продовжують здійснювати напади, особливо, в столиці країни Могадішо.