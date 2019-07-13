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    У світі

    Ісламісти влаштували теракт у готелі в Сомалі, є загиблі

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    Спочатку терористи підірвали бомбу, а опісля озброєні моджахеди увірвалися в готель - Ісламісти влаштували теракт у готелі в Сомалі, є загиблі
    Спочатку терористи підірвали бомбу, а опісля озброєні моджахеди увірвалися в готель

    У готелі проходила нарада місцевих чиновників і старійшин, де обговорювалися майбутні регіональні вибори

    Щонайменше 10 людей загинули в результаті вибуху бомби і подальшої стрілянини у фешенебельному готелі в портовому місті Кісмайо у Сомалі.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що у готелі проходила нарада місцевих чиновників і старійшин, де обговорювалися майбутні регіональні вибори.

    Відповідальність за атаку взяло на себе радикальне угрупування ісламізму «Аш-Шабаб».

    «Спочатку ми підірвали бомбу, а опісля озброєні моджахеди увірвалися в готель. Ми продовжуємо атаку всередині готелю», - йдеться в повідомленні терористів.

    Жертв атаки може бути більше, оскільки збройне зіткнення охорони з бойовиками триває.

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