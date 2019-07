Ісламісти влаштували теракт у готелі в Сомалі, є загиблі

У готелі проходила нарада місцевих чиновників і старійшин, де обговорювалися майбутні регіональні вибори

Щонайменше 10 людей загинули в результаті вибуху бомби і подальшої стрілянини у фешенебельному готелі в портовому місті Кісмайо у Сомалі.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у готелі проходила нарада місцевих чиновників і старійшин, де обговорювалися майбутні регіональні вибори.

Відповідальність за атаку взяло на себе радикальне угрупування ісламізму «Аш-Шабаб».

«Спочатку ми підірвали бомбу, а опісля озброєні моджахеди увірвалися в готель. Ми продовжуємо атаку всередині готелю», - йдеться в повідомленні терористів.

