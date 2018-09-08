Кім Чен Ину привезли листа від Путіна



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Кім Чен Ин

Листе передала спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко зустрілася з главою КНДР Кім Чен Ином, заявив глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Костянтин Косачов. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Вона зараз у відповідності з графіком голови Державної ради [Кім Чен Ина] знаходиться на зустрічі з ним», - сказав Косачов.

Раніше Матвієнко повідомила, що їй доручено передати лист президента РФ Володимира Путіна північнокорейському лідеру. Зміст послання не розкривається.

В середині серпня Путін і Кім Чен Ин обмінялися вітальними телеграмами: російський президент привітав главу КНДР з 73-ю річницею визволення Корейського півострова, а той зробив те ж саме на адресу російського лідера. Путін у своїй телеграмі також згадав про свою готовність зустрітися з Кім Чен Ином найближчим часом.

Джерело: РБК