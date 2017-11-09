Кишинів фіксує зростання впливу Росії на ЗМІ та політику всередині Молдови

Влада Молдови фіксує активізацію російської розвідки в країні

Влада Молдови фіксує ознаки російського втручання у діяльність засобів масової інформації, політичні процеси, а також активізацію розвідки Російської Федерації у країні. Про це заявив спікер парламенту Молдови Андріан Канду в інтерв’ю Latvijas Avize. «У країні активізувалася діяльність проросійських неурядових організацій, а також



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Влада Молдови фіксує активізацію російської розвідки в країні

Влада Молдови фіксує ознаки російського втручання у діяльність засобів масової інформації, політичні процеси, а також активізацію розвідки Російської Федерації у країні. Про це заявив спікер парламенту Молдови Андріан Канду в інтерв’ю Latvijas Avize.

«У країні активізувалася діяльність проросійських неурядових організацій, а також збільшилася діяльність з розвідки. Поточна тенденція показує, що в майбутньому втручання в політичні процеси держави стане ще більш інтенсивним», — заявив Канду.

Парламент Молдови має намір зробити більш прозорими дані про фінансування неурядових організацій з-за кордону, аби зменшити вплив Росії. Канду сподівається, що на майбутніх парламентських виборах завдяки висуванню кандидатів в одномандатних виборчих округах у країні зменшиться вплив проросійських сил.

За словами спікера, Росія активно втручається у ЗМІ.

«Практично щодня російські телеканали показують сюжети спрямовані проти нашого уряду, Сполучених Штатів та Заходу. Нещодавно в Кишиневі було відкрито бюро співробітництва з НАТО: на практиці це означає більше діалогу Молдови з НАТО щодо цивільних місій. Проте російські телевізійні канали показали відкриття бюро у фальшивому новинному матеріалі так, ніби Молдова стає членом НАТО. Це неправда, тому що наша країна нейтральна. Російські канали поширюють проросійські повідомлення про Молдову як позитивні», — заявив Канду.

Він також каже, що влада Молдови має намір обрахувати збитки, завдані країні присутністю Росії у невизнаному Придністров’ї.

Президент Молдови Ігор Додон не підтримує парламент у виведенні військових РФ з Придністров’я. Однак проєвропейський парламент країни в ООН вимагає виведення російських військ з Придністров’я. Прем’єр Молдови просить США посприяти прийняттю резолюції про виведення військ РФ з Придністров’я.

Джерело: Громадське радіо